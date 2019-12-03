Армия России получит в 2019 году 27 комплексов ПВО "Панцирь"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двадцать семь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" будут поставлены в Вооруженные силы РФ в 2019 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрей Юдин, слова которого приводит "Красная звезда" .

"В настоящее время в 2019 году спланирована поставка 27 боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", - сказал он.

Юдин добавил, что в учебный центр военной академии Воздушно-космической обороны будет поставлен один зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.