{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": отчисленных курсантов обяжут возвращать деньги за обучение

По данным издания, речь идет о компенсации расходов на военную и специальную подготовку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курсанты, отчисленные из военных вузов за правонарушения, связанные с наркотиками, а также за утрату доверия командира, обязаны будут возместить государству расходы на обучение. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект Минобороны.

Уточняется, что речь идет о компенсации расходов на военную и специальную подготовку, например, специальные тренажеры, топливо, моторесурсы.

"Необходимо иметь в виду, что с курсантов взыскивают средства не за обучение как таковое - по Конституции они имеют право на бесплатное высшее образование", - пояснил газете учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. Также по данным собеседников "Известий", итоговая сумма может варьироваться от 50 до 400 тыс. в год, в зависимости от количества военных дисциплин у студентов. Отмечается, что новое условие будет прописано в контракте.

Планируется, что изменения в правилах обучения курсантов вступят в силу в следующем году. Сейчас компенсировать государству расходы должны только те, кто увольняется по одному из трех оснований: неуспеваемость, недисциплинированность, а также если курсант не закончит обучение или не отслужит полный срок первого контракта. При этом финансовые санкции не грозят за отчисление по следующим основаниям: состояние здоровья и "невозможность продолжать обучение по независящим от обучающихся причинам".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ВКС России проследили в 2019 году за 5 тыс. боевых самолетов
Нарушений воздушного пространства России при этом допущено не было, отметил генерал-лейтенант Андрей Юдин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС