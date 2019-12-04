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Долгосрочный контракт на модернизированные Ка-52М могут заключить в 2020 году

Ранее Минобороны и "Вертолеты России" подписали контракт на поставку в войска 96 ударных вертолетов Ми-28НМ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) рассчитывает подписать в 2020 году крупный долгосрочный контракт на поставку в войска модернизированных вертолетов Ка-52М, аналогичный заключенному на форуме "Армия-2019" на Ми-28НМ. Об этом ТАСС рассказал глава холдинга Андрей Богинский.

"Есть новая опытно-конструкторская работа, которую с этого года мы начали выполнять по дальнейшей модернизации. Мы надеемся, что в следующем году мы сможем выйти на контрактацию, со своей стороны приложим все усилия, чтобы у нас получилось по аналогии с Ми-28 - чтобы мы вышли на долгосрочный контракт с Ка-52 в модернизированном облике", - сказал Богинский.

В августе на форуме "Армия-2019" Минобороны и "Вертолеты России" подписали контракт на поставку в войска 96 ударных вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Как отметил глава холдинга, заключение аналогичного контракта по модернизированным Ка-52 в интересах не только холдинга, но и Минобороны.

"Это хорошо как для министерства обороны, так и для нас. Мы получаем долгосрочный заказ, мы обеспечиваем кооперацию работой, есть понятные сроки, цены, темп поставок - это в моем понимании позволит отрасли в этом направлении чувствовать себя стабильно <...> И вот Ми-28 в новой ГПВ [госпрограмме вооружения] - свежий пример, и хотим лучшее из этого примера взять и реализовать на Ка-52", - пояснил глава "Вертолетов России".

В мае замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в планах военного ведомства - заключение в 2020 году контракта на 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. При этом, по его словам, новая машина появится к 2022 году.

Модернизация Ка-52

В рамках опытно-конструкторских работ по модернизации Ка-52 учтен сирийский опыт: вертолет должен получить новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится защищенность машины, увеличится дальность обнаружения и распознавания как наземных, так и воздушных целей, благодаря чему увеличится и дальность применения вооружения.

Сами авиационные средства поражения будут унифицированы с вертолетами семейства Ми, также производимыми "Вертолетами России". В частности, в июне на форуме "Армия-2019" в беседе с ТАСС Богинский не исключил, что Ка-52М может получить на вооружение новую дальнобойную управляемую ракету, разработанную для Ми-28НМ.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Он оснащен современной авионикой и мощным вооружением, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа.

Кроме того, Ка-52 снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

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