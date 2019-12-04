Путин обсудит с военными развитие высоких технологий в ВМФ России

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Совещание президента России Владимира Путина по оборонной тематике в среду будет посвящено развитию высоких технологий в ВМФ РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжит серию совещаний по вопросам развития российских Вооруженных сил, в частности - ВМФ. Сегодня будут разговаривать на различные темы, связанные с высокими технологиями на нашем флоте", - сказал Песков.

Очередная серия встреч главы государства с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса началась в Сочи в понедельник.

Нынешнее совещание состоится после российско-сербских переговоров на высшем уровне, которые, как отметил представитель Кремля, продлятся "до вечера". Визит президента Сербии Александара Вучича Песков назвал важным и долгожданным, а отношения между двумя странами - союзническими и партнерскими. "Будут переговоры [президентов] в узком составе - практически один на один, с участием ближайших помощников. Будут также переговоры российской и сербской делегаций, будет пресс-конференция Путина и Вучича", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.