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Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы с учетом опыта в Сирии

Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы с учетом боевого опыта в Сирии.

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Военные экологи впервые проведут работу по очистке мыса Марре-Сале на Ямале в 2020 году
В 2019 году в Арктике силами экологического взвода было собрано для последующей реализации более 1,6 тыс. тонн металлолома
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