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Путин провел третье из цикла совещаний с руководством Минобороны и ОПК

Президент отметил, что Россия выступает против милитаризации космоса, но развитие ситуации требует повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки и ракетно-космической отрасли в целом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил серию совещаний по военной тематике. Встречи посвящены текущему состоянию и перспективам развития Военно-морского флота РФ. Об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства.

"Как известно, эффективность ВМФ, как и Вооружённых сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов, надёжной работы систем навигации и связи, интеграции всех информационных ресурсов, возможностей технологий искусственного интеллекта для решения задач на поле боя. Эти весьма сложные, по большей части закрытые для публичного обсуждения вопросы, мы сегодня с вами предметно рассмотрим", - заявил Путин.

По его словам, ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. США вообще открыто рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют там боевые операции. Для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки.

Россия же всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом.

"За последние годы состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился, существенно выросли возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана. Оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооружёнными силами. Эффективность работы этого важнейшего звена воздушно-космической обороны была вновь подтверждена в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром-2019". Добавлю, что в текущем году завершено развёртывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава", - сказал президент РФ.

Россия стремится обеспечить по этому направлению серьёзный задел на будущее. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса разрабатываются перспективные системы. Предприятия промышленности осваивают производство космических аппаратов на российской элементной базе.

"В мае этого года на отдельном совещании мы детально обсудили состояние и перспективы развития космических войск ВКС, даны соответствующие поручения. И сегодня хотел бы услышать, как они реализуются. Ещё одна важная тема, затрагивающая интересы всех видов и родов войск Вооружённых сил, - это разработка и поставка современных средств радиоэлектронной борьбы. За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач и по своим возможностям превосходят зарубежные аналоги. Нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы, обеспечивающие эффективное применение войск. При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, она использовалась у нас достаточно активно в ходе операции в Сирии. Прошу в рамках совещания доложить о приоритетах работы по этому важнейшему направлению", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы с учетом опыта в Сирии
По словам президента, разработка и постановка на вооружение современных средств радиоэлектронной борьбы затрагивает все рода и виды войск
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