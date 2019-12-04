При обстреле Алеппо погибли 10 человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Десять человек были убиты в результате обстрела населенного пункта Телль-Рифаат сирийской провинции Алеппо. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Обстрелу террористов подвергся спортивный клуб на территории города Телль-Рифаат провинции Алеппо. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей), еще 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

По словам Боренкова, 3 декабря боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") нанесли ракетный удар по жилому дому в населенном пункте Вадихи к югу от города Алеппо. "В результате разрыва боевой части ракеты дом был разрушен, погиб шестилетний мальчик, также были ранены мать и двое братьев погибшего", - уточнил генерал.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в провинции Хама, в ходе которой жителям населенного пункта Корназ выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,05 тонны.

Как отметил генерал, за сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы 32 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.