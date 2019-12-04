Путин проведет четвертое совещание из серии, посвященной развитию ВМФ

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 5 декабря проведет четвертое совещание из серии, посвященной вопросам развития Военно-Морского Флота.

Открывая эту серию совещаний, глава государства отметил, что планирует сосредоточиться на обсуждении состояния и направлений дальнейшего повышения боевого потенциала ВМФ, заслушать доклады руководителей судостроительной отрасли о ходе создания современных кораблей и судов. "Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-Морской Флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений", - подчеркнул российский лидер.

На совещании в понедельник Путин обозначил первоочередные задачи, на решении которых предстоит сконцентрироваться военным. В частности, речь идет о необходимости сохранения набранного темпа развития ВМФ, наращивании его боевого потенциала, а также о необходимости проведения политики диверсификации на верфях и других предприятиях ОПК. Кроме того, глава государства провел отдельную встречу, посвященную выполнению заданий государственного оборонного заказа в интересах Флота. Он сообщил, что в этом году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники. Третье совещание из серии было посвящено функционированию космических комплексов, систем навигации и связи, а также других информационных ресурсов и технологических возможностей, от которых напрямую зависит эффективность работы ВМФ.

Как ранее заявил Путин, такой "серийный" формат оправдал себя, потому что "если что-то будет не сделано, через полгода придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать для того, чтобы ситуация была исправлена". Статистика выполнения поручений, данных по итогам предыдущих встреч, по оценке Путина, также удовлетворительна: выполнено 70%, остальные задачи находятся в разной степени исполнения.