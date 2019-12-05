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Индия предоставит российским военным танки и БМП для участия в учениях "Индра-2019"

С российской стороны в учениях примут участие около 300 военнослужащих

ТАСС, 5 декабря. Индия предоставит военнослужащим Восточного военного округа (ВВО) для участия в международных учениях "Индра-2019" более 20 единиц боевой техники, в том числе танки и боевые машины пехоты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Для проведения сухопутной части совместных российско-индийских учений "Индра" представители Вооруженных Сил Республики Индия предоставит военнослужащим Восточного военного округа, участвующим в маневрах, более 20 единиц боевой техники, в том числе танки и боевые машины пехоты. Кроме того, военнослужащие ВВО и ВС Индии для обмена опытом проведут совместные боевые стрельбы из пистолетов, винтовок, пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов. Эти соглашения достигнуты в ходе минувших планирующих конференций", - сообщила пресс-служба.

Во время практической части учений сухопутные подразделения России и Индии отработают разведку, нейтрализацию руководителей условных террористических движений, высадку тактического воздушного десанта, блокирование района, занятого условным незаконным вооруженным формированием, создание гуманитарных коридоров, окружение и уничтожение "незаконных формирований".

Учения пройдут в декабре 2019 года на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов Индии. С российской стороны в учениях примут участие около 300 военнослужащих воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае.

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ИндияРоссия
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