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Подлодка "Казань" выполнила торпедные стрельбы в Белом море

Маневры проводились в рамках заводских ходовых испытаний корабля

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" "Казань" провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

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"Экипаж АПЛ "Казань" произвел залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели. По предварительной оценке, испытательные торпедные стрельбы прошли успешно", - отметили на флоте.

Как уточнили в пресс-службе, стрельба проводилась в рамках заводских ходовых испытаний корабля. "В ближайшее время атомная подводная лодка выполнит еще несколько эпизодов испытаний в Белом море, в том числе связанных с комплексами вооружения", - сказали на Северном флоте.

"Казань" является первой подлодкой улучшенного проекта 885М "Ясень-М". В настоящее время на "Севмаше" в разных стадиях строительства находятся еще пять субмарин проекта.

Подводные лодки этого типа спроектированы бюро машиностроения "Малахит". В состав их вооружения входят крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части (там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях).

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