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Путин обсуждает с военными возможности использования искусственного интеллекта

По словам президента РФ, необходимо оценить результаты испытаний перспективных систем вооружений

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на заключительном совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК использование искусственного интеллекта в армии и на флоте.

"Сегодня в нашей повестке вопросы, связанные с разработкой и внедрением перспективных технологий, включая технологии с использованием искусственного интеллекта. В наши дни они широко применяются для создания современных видов вооружений и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которое во многом определят будущее нашей армии и флота", - сказал Путин.

По его словам, в четверг пройдет заключительное совещание по оборонной тематике, в течение текущей недели были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ, выполнения гособоронзаказа.

"Необходимо всесторонне проанализировать, оценить результаты испытаний перспективных систем вооружений. Отмечу, что успешные исследования и разработки в названных высокотехнологичных областях имеют важнейшее значение и для развития гражданского сектора, для повышения конкурентоспособности науки, для создания передовых производств и инфраструктуры, цифровой экономики", - сказал Путин.

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