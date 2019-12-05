Путин обсуждает с военными возможности использования искусственного интеллекта

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на заключительном совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК использование искусственного интеллекта в армии и на флоте.

"Сегодня в нашей повестке вопросы, связанные с разработкой и внедрением перспективных технологий, включая технологии с использованием искусственного интеллекта. В наши дни они широко применяются для создания современных видов вооружений и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которое во многом определят будущее нашей армии и флота", - сказал Путин.

По его словам, в четверг пройдет заключительное совещание по оборонной тематике, в течение текущей недели были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ, выполнения гособоронзаказа.

"Необходимо всесторонне проанализировать, оценить результаты испытаний перспективных систем вооружений. Отмечу, что успешные исследования и разработки в названных высокотехнологичных областях имеют важнейшее значение и для развития гражданского сектора, для повышения конкурентоспособности науки, для создания передовых производств и инфраструктуры, цифровой экономики", - сказал Путин.