Замминистра обороны РФ остался доволен состоянием полигонов Восточного военного округа

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверил организацию боевой подготовки в частях, а также укомплектованность и состояние учебно-материальной базы военных городков и полигонов в Приморском крае, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Замглавы военного ведомства проинспектировал полигоны Сергеевский, Барановский, Ильинский и Бамбурово, пункты постоянной дислокации частей и соединений, где заслушал доклады о выполнении мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Евкуров остался доволен уровнем мероприятий боевой подготовки, состоянием и укомплектованностью полигонов. Он также указал на то, что при планировании боевой подготовки, а также при развитии учебно-материальной базы используется опыт вооруженных конфликтов.

Кроме этого, замминистра вместе с руководством округа возложил цветы к памятнику морякам-подводникам.