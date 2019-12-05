Российские самолеты четыре раза за неделю поднимались на перехват у границ страны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские истребители из состава дежурных сил ПВО четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 15 летательных аппарата. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 72 летные смены на 44 аэродромах. Кроме того, по данным издания, в рамках гособоронзаказа в течение недели были отремонтированы и поставлены в войска штурмовик Су-25, военно-транспортный самолет Аг-12 и учебно-тренировочные самолеты ДА-42Т.