ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов". Об этом в интервью газете " Красная звезда", опубликованном в пятницу, заявил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

"Передать же флоту этот глубоко модернизированный фрегат ("Маршал Шапошников" - прим. ТАСС) намечено в 2020 году. Также в следующем году мы готовимся принять новейшие корветы "Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", - приводит газета слова Авакянца.

Командующий ТОФ отметил, что на фрегате "Маршал Шапошников" был проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, а также смонтировано электромеханическое оборудование, в том числе для новых систем вооружений. Авакянц добавил, что в декабре планируются испытания главной энергетической установки фрегата.

О кораблях

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" был построен в середине 1980-х годов и вошел в состав Тихоокеанского флота в феврале 1986 года. В 2013 году в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, в 2014 году в течение более чем четырех месяцев нес службу в Тихом и Индийском океанах. В настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в ходе модернизации фрегат получит универсальные пусковые установки, которые позволят ему в перспективе применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте.

"Алдар Цыденжапов" - третий в серии строящихся на Амурском судостроительном заводе корветов проекта 20380, был заложен летом 2015 года. Корабль назван в честь матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый". Цыденжапову было присвоено звание Героя России посмертно.