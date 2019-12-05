{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что на фрегате "Маршал Шапошников" провели ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, а также смонтировали электромеханическое оборудование, в том числе для новых систем вооружений

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов". Об этом в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу, заявил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Спецпроект на тему
Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Передать же флоту этот глубоко модернизированный фрегат ("Маршал Шапошников" - прим. ТАСС) намечено в 2020 году. Также в следующем году мы готовимся принять новейшие корветы "Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", - приводит газета слова Авакянца.

Командующий ТОФ отметил, что на фрегате "Маршал Шапошников" был проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, а также смонтировано электромеханическое оборудование, в том числе для новых систем вооружений. Авакянц добавил, что в декабре планируются испытания главной энергетической установки фрегата.

О кораблях

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" был построен в середине 1980-х годов и вошел в состав Тихоокеанского флота в феврале 1986 года. В 2013 году в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, в 2014 году в течение более чем четырех месяцев нес службу в Тихом и Индийском океанах. В настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в ходе модернизации фрегат получит универсальные пусковые установки, которые позволят ему в перспективе применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте.

"Алдар Цыденжапов" - третий в серии строящихся на Амурском судостроительном заводе корветов проекта 20380, был заложен летом 2015 года. Корабль назван в честь матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый". Цыденжапову было присвоено звание Героя России посмертно.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские самолеты четыре раза за неделю поднимались на перехват у границ страны
Нарушений воздушного пространства России не допущено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС