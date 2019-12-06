Учебный корабль "Перекоп" зашел в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп", в экипаж которого входят курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, прибыл в Севастополь в пятницу.

"Я приветствую вас в главной базе Черноморского флота городе-герое Севастополе. Замечательная погода встречает вас, вы завершаете очередной этап межфлотского перехода. Вы должны гордиться, что выпала честь находиться в высоких широтах, учиться проходить сложные проливы, постигать науку навигацию. Вы будете являться, наверное, самыми подготовленными курсантами, это огромная практика для молодых курсантов", - сказал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, приветствуя экипаж "Перекопа".

Корабль пришвартовался у Минной стенки - на базе Черноморского флота в историческом центре Севастополя. Командир корабля капитан второго ранга Роман Пахомов доложил командующему ЧФ, что учебный корабль успешно завершил очередной этап перехода.

На митинге по случаю прибытия Пахомов отметил, что "Перекоп" движется по своему маршруту шестой месяц. "Учебный корабль "Перекоп" вносит большой вклад в подготовку курсантов. Всего за последние три года пройдено в общей сложности 100 тыс. миль", - уточнил командир корабля.

В Севастополе экипаж "Перекопа" сменится - дальневосточные курсанты отправятся домой, а на борт корабля поднимутся учащиеся Военно-морского политехнического института (Санкт-Петербург). Моряки и курсанты примут участие в мероприятиях в память о событиях Крымской эвакуации 1920 года, а потом пройдут путем русской эскадры до Туниса. Переход совершат 260 курсантов петербургского института и около 150 членов экипажа и преподавателей.

Памятные мероприятия

По данным отдела информационного обеспечения ЧФ, в Севастополе моряки и курсанты возложат цветы к мемориальной доске "В память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 1920 года", посетят фотовыставки "Судьба Русской эскадры: корабли и люди" и "Последние гардемарины".

9 декабря "Перекоп" отправится в Бизерту по маршруту, которым в ноябре-декабре 1920 года в Тунис пришли более 30 русских военных кораблей с 6 тыс. человек на борту. В 1996 году в Бизерту была передана земля, взятая у Свято-Владимирского собора Севастополя. А в этом году в Севастополь передадут землю из Бизерты, взятую у храма Александра Невского, построенного русскими моряками.

Осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились до 146 тыс. человек, не считая экипажа. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Последние корабли уходили с Графской пристани Севастополя на север Африки.