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Су-57 с двигателем второго этапа выполнил уже 16 полетов

В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета

РЫБИНСК /Ярославская область/, 6 декабря. /ТАСС/. Ростех провел 16 полетов серийного истребителя Су-57 в рамках испытаний двигателя второго этапа, сообщил журналистам в пятницу индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

По его словам, вопрос по применению изделия в составе воздушных судов находится в стадии проработки.

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"В настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории. В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов", - сказал Сердюков.

Су-57 с двигателем второго этапа, известным под названием "Изделие 30", совершил первый полет в декабре 2017 года. Двигатель получит полностью электронную систему автоматического управления и обеспечит Су-57 сверхманевренностью, тяговооруженностью, малой заметностью, способностью совершать крейсерский полет на сверхзвуке

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Теги
РоссияСердюков, Анатолий Эдуардович
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