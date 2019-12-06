Су-57 с двигателем второго этапа выполнил уже 16 полетов

По его словам, вопрос по применению изделия в составе воздушных судов находится в стадии проработки.

"В настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории. В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов", - сказал Сердюков.

Су-57 с двигателем второго этапа, известным под названием "Изделие 30", совершил первый полет в декабре 2017 года. Двигатель получит полностью электронную систему автоматического управления и обеспечит Су-57 сверхманевренностью, тяговооруженностью, малой заметностью, способностью совершать крейсерский полет на сверхзвуке

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.