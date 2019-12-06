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За пять лет число иностранных военных учений в Арктике удвоилось

В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил, заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Число военных мероприятий, проведенных иностранными государствами в Арктике, за последние пять лет выросло в два раза, и в ближайшие годы ожидается рост иностранного военного присутствия в регионе, заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Количество мероприятий боевой подготовки, проведенных иностранными государствами в Арктическом регионе, за последние пять лет увеличилось в два раза. В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил [НАТО] и, как следствие, рост конфликтного потенциала", - отметил командующий на сессии форума "Построение комплексной системы безопасности в Арктике".

Моисеев напомнил, что за последние годы объединенными вооруженными силами стран альянса в непосредственной близости от северных границ РФ были проведены десятки учений различного масштаба с участием атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и других подразделений, в том числе сил специальных операций.

"К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств, я имею ввиду в первую очередь Швецию, Финляндию, активно участвующих ныне", - отметил он.

Вице-адмирал также сообщил, что к арктической зоне активно проявляют интерес страны, у которых нет прямого выхода к этим территориям. "В последнее время к ресурсам Арктики, ее транспортным коммуникациям, кроме приарктических государств, все активнее пытаются получить доступ страны, не имеющие непосредственно выхода к приполюсным областям", - отметил Моисеев.

Он также подчеркнул, что Россия выступает за мирное взаимодействие с иностранными государствами в арктической зоне. "В Арктике нет вызовов, требующих военных решений, обращаю внимание на это. РФ рассматривает тем не менее наращивание своего военного потенциала в арктической зоне в качестве вынужденной меры для парирования возможных угроз и создания благоприятных условий для защиты национальных интересов", - сказал он.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

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