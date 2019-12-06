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Минобороны провело в космосе эксперимент по отделению малого спутника от другого аппарата

Как сообщили в ведомстве, целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния российских спутников
Здание Министерства обороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ провело в пятницу эксперимент по отделению малого спутника от запущенной ранее унифицированной многофункциональной космической платформы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников", - сообщили в Минобороны.

"Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника", - добавили в ведомстве.

26 ноября с космодрома Плесецк был запущен космический аппарат. В расчетное время он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС). Как уточнили в пресс-службе ВКС, спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы и может на орбите осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли.

В новость были внесены изменения (16:56 мск) - добавлены подробности.

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