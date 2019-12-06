Командующий Севфлотом: реконструкция портов Диксон и Тикси улучшит безопасность в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Реконструкция портов Диксон и Тикси повысит безопасность в Арктике и на Северном морском пути, сообщил в пятницу на сессии "Построение комплексной системы безопасности в Арктике" форума "Арктика: настоящее и будущее" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"В рамках реализации государственной политики РФ в Арктике и выполнения поручения президента по развитию Северного морского пути и побережья арктических морей предусмотрена реконструкция в 2022 году морского порта Тикси, а к 2025 году порта Диксон. Несомненно, это [порты] совместного базирования. Это позволит оперативно реагировать на любые возможные угрозы безопасности мореплавания на протяженности всего Северного морского пути", - сказал он.

Моисеев отметил, что в арктических регионах военные также активно развивают и реконструируют аэродромы. "Не могу не отметить еще одной составляющей инфраструктуры - это развитие аэродромной сети. Несомненно, реконструкция существующих аэродромов позволит применять всю авиационную технику, решать весь спектр задач, которые возлагаются. С окончанием реконструкции большинство российских аэродромов в Арктике станут всесезоннымии", - отметил командующий.

Сроки реконструкции аэродромов он не уточнил. Порт Диксон расположен на побережье Карского моря в Красноярском крае. Порт Тикси расположен на побережье моря Лаптевых в Якутии.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.