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Минобороны взыскивает с завода "Пелла" неустойку по строительству семи ракетных кораблей

Сумма иска составляет 2,93 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ намерено взыскать с Ленинградского судостроительного завода "Пелла" неустойку по контракту на строительство семи малых ракетных кораблей проекта 22800 за 2015 год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе самого завода.

В четверг со ссылкой на Арбитражный суд Москвы сообщалось, что сумма иска составляет 2,93 млрд рублей, исковые требования в картотеке не приводились.

"Наше предприятие с недоумением и сожалением восприняло информацию о предъявлении со стороны Министерства обороны РФ иска по государственному контракту от 16 декабря 2015 года <…> на сумму 2,93 млрд рублей. По ходу исполнения госконтракта стороны систематически и конструктивно взаимодействуют для решения возникающих организационных, технических, финансовых и других вопросов. В том числе неоднократно рассматривались и сроки выполнения предусмотренных этапов, причины задержек и переносов", - сказали в пресс-службе завода.

Представители "Пеллы" отметили, что почти 3 млрд рублей - это неустойка по госконтракту на строительство семи малых ракетных кораблей проекта 22800. Однако, добавили в пресс-службе, ранее заказчик освободил завод от применения штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств по контракту. В пресс-службе пояснили, что просрочка касалась только одного корабля, по которому было необходимо устранить неполадки с двигателем, но, исходя из теперешних исковых требований ведомства, ее рассчитали из стоимости всего госконтракта.

В пятницу завод "Пелла" направил в адрес Минобороны письмо, в котором просит направить в арбитражный суд заявление об отказе от иска.

Предприятие "Пелла" расположено в городе Отрадном Ленинградской области и специализируется на строительстве различных судов и кораблей гражданского и военного назначения.

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