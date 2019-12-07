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Военные России и Турции приступили к очередному патрулированию в Сирии

Это уже 14-я совместная акция российских и турецких представителей военной полиции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совместный российско-турецкий патруль военной полиции начал работу на северо-востоке Сирии в районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 10:00 совместное патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейруна-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты на восток вдоль сирийско-турецкой границы, - отметили в Минобороны. - Воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России".

В российском военном ведомств отметили, что это уже 14-я совместная акция российских и турецких представителей военной полиции.

На маршруте совместный патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах. В состав патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции. Их экипаж - около 50 военнослужащих обоих государств. Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" Вооруженных Сил России.

Теги
СирияТурцияРоссия
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