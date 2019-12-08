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Шойгу считает, что ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться с каждым годом

НАТО не минимизирует существующие угрозы, уверен министр обороны России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает ухудшение ситуации в сфере международной безопасности, НАТО не минимизирует существующие угрозы. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован на сайте "Вести".

"Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше - к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", - сказал он.

При этом Шойгу отметил, что РФ готова возобновить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, состоялся 3-4 декабря в Лондоне. Государства, входящие в организацию, в очередной раз назвали Россию одной из главных угроз своей безопасности и призвали к усилению ее сдерживания и улучшению диалога с ней.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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