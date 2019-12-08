Бункерную дверь командного пункта РВСН испытали "ядерным взрывом". Видео

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бункерная дверь, предназначенная для командных пунктов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), выдержала подрыв 30, 100 и 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, но не открылась. Такие подрывы проходят в рамках испытания дверей на устойчивость к ядерному взрыву, отметил ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Дверь испытывали на подрыв 30, 100 и 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте на спецполигоне под Выборгом в Ленинградской области. После первого подрыва в 30 кг дверь не получила повреждений. После подрыва 100 кг тротила, эквивалетного по воздействию ударной волне от ядерного взрыва, дверь также осталась невредимой, за исключением электромагнитного замка.

"К сожалению не имеем сиюминутной возможности ее открыть. Экспертный наш совет постановил, что вышел из строя электромагнитный замок, который блокирует механизм задраивания, и без внутреннего доступа проблему открытия двери снаружи не решить. Но не будем забывать о том, что эта дверь предназначена для защиты и герметизации входных проемов специальных фортификационных сооружений, в которых находятся на боевом дежурстве наши доблестные воины, поэтому проблема выхода из этого сооружения изнутри для них не стоит", - сказал генеральный директор компании по производству защитно-герметических дверей Александр Чернышков.

Далее было принято решение увеличить навеску взрывчатки до критического уровня - 200 кг в тротиловом эквиваленте. "Около 200 кг в тротиловом эквиваленте мы взорвали и что мы видим? Видим то, что геометрия изделия сохранилась, основные силовые элементы конструкции: комингс, полотно и петлевой узел остались неизменными, что и требовалось доказать", - отметил Чернышков после третьего подрыва.

Он пояснил, что сама дверь весит около 4 тонн, имеет принцип штампо-сварной конструкции и состоит из высоколегированной стали. По его словам, "некоторые элементы двери выполнены из секретных типов сталей, которые применяются в судостроении".