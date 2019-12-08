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Патриарх Кирилл передал Балтийскому флоту икону святого Александра Невского

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов принял икону во время проведения Божественной литургии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в воскресенье в Калининграде командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову икону святого благоверного князя Александра Невского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В калининградском Кафедральном соборе Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проведения Божественной литургии передал командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову одну из пяти икон святого благоверного князя Александра Невского - покровителя морской пехоты Военно-Морского Флота России", - говорится в сообщении.

Пять икон святого благоверного князя с частицей его мощей были освящены 25 ноября в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Чин освящения главных икон морской пехоты России совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Иконы были переданы в дар соединениям и частям морской пехоты на все флота ВМФ России.

Автором иконографии является бывший морской пехотинец - народный художник России Петр Стронский. В 2019 году им были написаны пять икон размером 60 на 80 сантиметров с ликом святого Александра Невского. Главные отличия икон отображены в лике святого и знаках морской пехоты флотов.

Святой благоверный князь Александр Невский является небесным покровителем дипломатической службы России, Сухопутных войск и морской пехоты Военно-Морского Флота.

Теги
РоссияКалининградская область
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