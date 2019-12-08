Северный флот с помощью С-400 накроет Арктику сплошным противовоздушным "куполом"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над российской частью Арктики противовоздушный купол. Об этом в понедельник в интервью газете "Красная Звезда" сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол", - сказал Моисеев.

По словам командующего, также в Тикси на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые обеспечат безопасность воздушного пространства над Северным морским путем. "В перспективе мы планируем наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России", - подчеркнул Моисеев.

Он пояснил, что таким образом Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, "будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты."

Кроме того, на арктических островах продолжает создаваться разветвленная сеть военной инфраструктуры, в частности, высокотехнологичные системы освещения обстановки в воздухе, на воде и под водой.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.