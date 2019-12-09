Начальники Генштабов ВС стран ОДКБ обсудят 13 декабря вопросы военного сотрудничества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Совместное заседание глав генеральных штабов вооруженных сил стран Организации договора о коллективной безопасности пройдет 13 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

В 15-м заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран ОДКБ примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии и начальник Объединенного штаба ОДКБ.

"В ходе заседания под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова будут обсуждаться приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные Российской Федерацией в период председательства в организации в 2020 году, вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров доложит об основных итогах совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2019".