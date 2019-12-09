Шойгу сообщил об увеличении числа кораблей-носителей гиперзвуковых ракет "Циркон"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в ВМФ будет увеличено, заявил в понедельник на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал Шойгу.

По его словам, "требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".

Министр обороны начал совещание с того, что сегодня в России отмечают День Героев Отечества.

"В эту памятную дату, - сказал Шойгу, - мы с благодарностью вспоминаем всех, кто своим трудовым и ратным подвигом внес значимый вклад в укрепление безопасности и могущества страны. В рядах вооруженных сил немало героев, на которых равняется нынешнее поколение защитников Родины. Хочу от всей души поздравить их с праздником, пожелать здоровья и всего самого наилучшего".

О ракете "Циркон"

Президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию сообщил, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на дальности более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели.

В конце 2018 года источник в ОПК сообщал ТАСС, что с начала испытаний "Циркона" по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены более десяти пусков. Согласно сведениям СМИ, стрельбы с морской платформы проводились в 2016, 2017 и 2018 годах.

Предполагается, что носителями "Цирконов" станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 8 ноября сообщил о планах развернуть "Цирконы" на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск". До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что в перспективе этими гиперзвуковыми ракетами может быть оснащен корвет "Гремящий".