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Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре

В новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы проведут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" в сентябре следующего года. Об этом сообщил в понедельник в ходе селекторного совещания Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станут запланированные на сентябрь 2020 года стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", - сказал он.

По словам министра, в новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы. Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.

"Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул он.

Ранее в Южном военном округе сообщали, что в учениях "Кавказ-2020" примут участие военнослужащие из 17 стран.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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