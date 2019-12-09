{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Севмаш" завершил госиспытания подлодки "Князь Владимир"

Компания устраняет выявленные замечания

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания атомной подлодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" завершены, сейчас "Севмаш" устраняет выявленные в ходе них замечания. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Спецпроект на тему
Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

"Севмаш" завершил государственные испытания и устраняет замечания, и я надеюсь, сдаст подводный крейсер "Князь Владимир", - сказал он.

Как сообщил ранее ТАСС командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, передача подлодки в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в декабре этого года. Она будет нести службу на Северном флоте, отмечал Моисеев.

Ранее в состав ВМФ вошли три атомных подлодки базового проекта 955 (шифр "Борей") "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Авария во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"
Глава ОСК сообщил, что "Адмиралу Кузнецову" нужен дополнительный ремонт
Алексей Рахманов подчеркнул при этом, что корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС