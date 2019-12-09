"Севмаш" завершил госиспытания подлодки "Князь Владимир"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания атомной подлодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" завершены, сейчас "Севмаш" устраняет выявленные в ходе них замечания. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Севмаш" завершил государственные испытания и устраняет замечания, и я надеюсь, сдаст подводный крейсер "Князь Владимир", - сказал он.

Как сообщил ранее ТАСС командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, передача подлодки в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в декабре этого года. Она будет нести службу на Северном флоте, отмечал Моисеев.

Ранее в состав ВМФ вошли три атомных подлодки базового проекта 955 (шифр "Борей") "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.