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Все корабли РФ новых проектов готовы к применению гиперзвуковых ракет "Циркон"

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов при этом добавил, что корабли с истекающими сроками службы вооружаться "Цирконами", вероятно, не будут
Президент ОСК Алексей Рахманов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент ОСК Алексей Рахманов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут размещаться на всех российских кораблях новых проектов. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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"Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о переоснащении всех боевых кораблей ВМФ России ракетами "Калибр" и "Циркон".

Что касается переоснащения новыми ракетами кораблей, уже находящихся в боевом составе ВМФ, Рахманов отметил, что не считает это "сильно затратной темой".

В то же время он добавил, что корабли с истекающими сроками службы вооружаться "Цирконами", вероятнее всего, не будут. "Наверное, такие работы будут преждевременными, и это может провести к отчасти даже неоправданным затратам", - пояснил глава ОСК.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве, что количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в ВМФ будет увеличено.

О ракете "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию сообщил, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на дальности более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели.

В конце 2018 года источник в ОПК сообщал ТАСС, что с начала испытаний "Циркона" по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены более десяти пусков. Согласно сведениям СМИ, стрельбы с морской платформы проводились в 2016, 2017 и 2018 годах.

Предполагается, что носителями "Цирконов" станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 8 ноября сообщил о планах развернуть "Цирконы" на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск". До этого президент сообщил, что в перспективе этими гиперзвуковыми ракетами может быть оснащен корвет "Гремящий".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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