Глава ОСК сообщил, что "Адмиралу Кузнецову" нужен дополнительный ремонт

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Что известно об аварии во время ремонта "Адмирала Кузнецова"

"Работа идет в графике, появляются дополнительные работы, поскольку законченная полная дефектация в октябре выявила необходимость дополнительных работ", - сказал Рахманов.

По его словам, корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в составе ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 года затонул при выходе корабля после докования плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода. ПД-50 был единственным плавучим доком на севере России, способным принимать такие корабли, как авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".