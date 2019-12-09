Корвет "Гремящий" провел испытательные пуски крылатых ракет "Калибр" и "Оникс"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" в рамках испытаний на полигоне Северного флота в Белом море выполнил пуски крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в понедельник.

"Испытательные стрельбы проведены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", - сообщили в пресс-службе.

Ракеты были запущены по надводным целям. Как уточняет пресс-служба Северного флота, пуски были обеспечены экипажами кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" был заложен 1 февраля 2012 года в эллинге Северной верфи. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Он вышел на очередной этап испытаний 6 декабря.

Наименование "Гремящий" дано корвету в честь эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир - капитан 1-го ранга Антон Гурин стал Героем Советского Союза.