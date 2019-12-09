Путин и Шойгу ожидаются на мероприятиях в честь псковских десантников 1 марта 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ожидаются среди участников памятных мероприятиях 1 марта 2020 года в Пскове в честь подвига десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Об этом сообщил в понедельник командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По словам генерала, в командовании ВДВ в преддверии памятной годовщины подвига военнослужащих 6-роты проводятся мероприятия по увековечиванию памяти героев. "Заключительное мероприятие пройдет 1 марта 2020 года в Пскове с участием верховного главнокомандующего и министра обороны РФ", - сказал он на открытии в Совфеде выставки, посвященной 20-летию подвига бойцов Псковской дивизии ВДВ.

Кроме того, практически во всех субъектах России устанавливаются памятные бюсты героев. Всего 77 бюстов всем павшим воинам появятся в 34 регионах России от Крыма до Владивостока. В январе-феврале 2020 года военнослужащие ВДВ посетят все места захоронения героев 6-й роты.

Командующий ВДВ выразил благодарность всем организаторам выставки "Аллея памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка", которая открылась в Совете Федерации.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 6-я рота псковских десантников вступила в бой с группировкой из 2500 боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. В бою погибли 84 военнослужащих. Это стало самой крупной потерей Вооруженных сил РФ во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, отмечается в сообщении.

В июле 2018 года Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.