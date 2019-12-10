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В Азербайджане начали строительство сервисного центра для российских вертолетов

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский отметил, что стратегия авиационного кластера Ростеха предусматривает комплексное сопровождение поставляемой техники на протяжении всего жизненного цикла

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства началось в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, а также представители компании "Хеликоптер Сервис Центр", которая будет обеспечивать послепродажное обслуживание российских вертолетов, эксплуатируемых в Азербайджанской Республике.

"Сегодня сделан важнейший шаг на пути к организации в Азербайджане современного сервисного центра, который сможет обеспечить в стране всестороннюю техническую поддержку эксплуатантов и высокий уровень летной годности российских вертолетов марки "Ми". Эта работа ведется в рамках стратегии авиационного кластера госкорпорации Ростех, которая предусматривает расширение сети сервисных центров в регионах присутствия и комплексное сопровождение поставляемой техники на протяжении всего жизненного цикла", - отметил Богинский.

Ранее российская и азербайджанская стороны подписали соглашение, в соответствии с которым холдингу будет передана доля в 25% уставного капитала "Хеликоптер Сервис Центр", соответствующий договор купли-продажи планируется заключить в первом квартале 2020 года. Соглашение также предусматривает передачу "Хеликоптер Сервис Центр" технологий, позволяющих предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов российского и советского производства.

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