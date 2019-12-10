В Азербайджане начали строительство сервисного центра для российских вертолетов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства началось в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, а также представители компании "Хеликоптер Сервис Центр", которая будет обеспечивать послепродажное обслуживание российских вертолетов, эксплуатируемых в Азербайджанской Республике.

"Сегодня сделан важнейший шаг на пути к организации в Азербайджане современного сервисного центра, который сможет обеспечить в стране всестороннюю техническую поддержку эксплуатантов и высокий уровень летной годности российских вертолетов марки "Ми". Эта работа ведется в рамках стратегии авиационного кластера госкорпорации Ростех, которая предусматривает расширение сети сервисных центров в регионах присутствия и комплексное сопровождение поставляемой техники на протяжении всего жизненного цикла", - отметил Богинский.

Ранее российская и азербайджанская стороны подписали соглашение, в соответствии с которым холдингу будет передана доля в 25% уставного капитала "Хеликоптер Сервис Центр", соответствующий договор купли-продажи планируется заключить в первом квартале 2020 года. Соглашение также предусматривает передачу "Хеликоптер Сервис Центр" технологий, позволяющих предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов российского и советского производства.