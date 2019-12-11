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Ракетные войска стратегического назначения проведут более 200 учений в 2020 году

Учения будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2020 году останется неизменным по сравнению с 2019 годом и составит более 200. Об этом в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду, заявил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер.

"В этом году стратегические ракетчики провели более 200 учений различного уровня. Считаю, что это количество оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава. Именно поэтому в 2020 году количество учений останется неизменным", - приводит газета слова Сивера.

Замкомандующего отметил, что учения будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск. Более того, интенсивность мероприятий будет изменена, а их продолжительность сохранится на прежнем уровне. Также будут проведены специальные учения по всем видам обеспечения.

Сивер добавил, что наиболее масштабные учения РВСН пройдут под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей.

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