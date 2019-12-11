Минобороны заказало батискаф для работ в Марианской впадине

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" получили заказ от Минобороны РФ на строительство батискафа для работ в Марианской впадине. Об этом сообщил журналистам в среду глава предприятия Александр Бузаков на круглом столе Российского военно-исторического общества и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о роли Петра I в становлении России как морской державы.

"Могу ответить только общей фразой - министерство обороны", - сказал Бузаков, отвечая на вопрос о заказчике батискафа.

"Целиком мы будем аппарат строить", - добавил глава верфи.

Говоря о сроках создания батискафа, Бузаков отметил, что все зависит от того, как скоро будет подписан контракт на строительство. По его словам, пока идет стадия проектирования и опытно-конструкторских работ.

О батискафе

В мая глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация планирует в будущем сделать разрабатываемый батискаф для исследования Марианской впадины обитаемым.

В годовом отчете конструкторского бюро "Рубин" за 2016 год сообщалось, что для Фонда перспективных исследований (ФПИ) выполнен аванпроект комплекса сверхглубокого погружения, получившего наименование "Витязь". Предельная глубина погружения аппарата составляет 12 км, дальность хода на маршрутной скорости - 100 км.

В июле 2017 года в ФПИ сообщили ТАСС, что началось проектирование опытного образца глубоководного автономного робота-батискафа совместно с ЦКБ "Рубин". Аппарат сможет погружаться на предельные глубины, работая в автономном режиме, и будет оснащен современными видео- и гидролокационными системами.