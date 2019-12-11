Исследование: Россия удерживает второе место в мире по количеству военной авиации в строю

Согласно исследованию, по состоянию на декабрь 2019 года Россия располагает 4163 военными самолетами и вертолетами различного назначения (8% от общемирового показателя), уступая по этому показателю только США (13266 самолетов и вертолетов, 25% от общемирового показателя). На третьем месте расположился Китай с 3210 военными самолетами и вертолетами (6% от общемирового показателя).

По сравнению с предыдущим исследованием World Air Forces, опубликованном в декабре 2018 года, парк российской военной авиации увеличился незначительно - на 85 летательных аппаратов. За этот же период ВВС США уменьшились на 132 самолета и вертолета, а Китая - увеличились на 23 машины.

Эксперты Flight International также отметили, что регион России и стран постсоветского пространства продемонстрировал наибольшие темпы роста количества авиации в строю. В частности, число военных самолетов и вертолетов в строю ВВС стран региона выросло на 4%, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе оно практических не изменилось, а в Северной Америке уменьшилось на 1%.

Су-27/30 сохраняет популярность на рынке

Согласно данным рейтинга, по состоянию на декабрь 2019 года в составе всех ВВС насчитывается 1067 единиц истребителей семейства Су-27 и Су-30 (7% от общего количества боевых самолетов в мире). Таким образом, по распространенности данные боевые самолеты уступают только истребителям американского производства F-16, которых в строю насчитывается 2280 единиц (16% от общего количества боевых самолетов в мире). На третьем месте расположились истребители F-15 (949 машин, 7% от общего количества боевых самолетов в мире).