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Запущенный с Плесецка спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту

Старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с космодрома Плесецк, успешно вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Стартовавшая в 11:54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение спутника "Глонасс-М" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС). "Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что со спутником "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11:54 мск. В 12:04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на целевую орбиту заняло несколько часов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что во вторник запуск ракеты с аппаратом "Глонасс-М" был отменен автоматикой за минуту до расчетного времени пуска, после чего его перенесли на резервную дату.

До сегодняшнего запуска в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС входили 27 спутников. 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве, а три - на техобслуживании.

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