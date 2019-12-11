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Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" береговую цель на полигоне в Архангельской области

Ракета была запущена по наземной цели

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20350 "Гремящий" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в среду.

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"Головной корвет проекта 20350 "Гремящий", проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели", - сообщили на флоте.

Как отметили в пресс-службе, "испытательная стрельба была проведена крылатой ракетой "Калибр" по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области".

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