Комиссия Минобороны обнаружила более 50 неопубликованных документов о зверствах фашистов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специальная комиссия Минобороны РФ обнаружила более 50 ранее неопубликованных архивных документов о зверствах фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского комитета "Победа".

"В соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович (Путин - прим. ТАСС), мы изучаем архивные материалы о преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны. Создана специальная комиссия. В настоящее время отобрано более 50 ранее неопубликованных документов, свидетельствующих о зверствах фашистской Германии на оккупированных территориях", - сказал Шойгу.

Он также рассказал, что в районе деревни Жестяная Горка совместно со Следственным комитетом и поисковым движением подняты останки 519 человек, замученных и убитых фашистами в период оккупации.

Перезахоронения советских солдат

Шойгу сообщил, что останки более 18 тыс. воинов, погибших в Великой Отечественной войне, обнаружены и захоронены с воинскими почестями с начала года.

"В этом году в ходе поисковых мероприятий найдено и захоронено на воинских мемориалах с воинскими почестями более 18 тыс. останков погибших воинов. Установлено свыше 1200 имен бойцов и командиров, прочитано 292 медальона", - сказал Шойгу.

По его словам, в России насчитывается более 31 тыс. воинских захоронений, где преданы земле более 4,4 млн человек. Еще более 12 тыс. воинских захоронений находятся за пределами РФ в 56 государствах, в них захоронено более 4,1 млн погибших воинов, из которых известны имена только 837 тыс. "За последнее время проведена паспортизация 1792 воинских захоронений, обеспечены реставрационные работы на 1652 мемориальных объектах, увековечено на мемориальных плитах более 19 тыс. погибших защитников Отечества", - перечислил министр.

Шойгу рассказал, что в феврале 2020 года движение "Юнармия" при поддержке Минобороны начнет масштабную патриотическую акцию "Верни герою имя", направленную на восстановление имен погибших защитников Отечества. Также юнармейцы будут участвовать в уходе за захоронениями и обелисками.

Кроме того, с участием военного ведомства в этом году проведено 16 поисковых экспедиций, военнослужащие, суворовцы, кадеты, юнармейцы приняли участие в международных военно-исторических экспедициях, поисковых мероприятиях в Аджимушкайских каменоломнях, на склонах Эльбруса, а также совместной работе с белорусскими поисковиками из Витебской области. "Проведены экспедиции в акваториях Баренцева, Балтийского, Черного морей, Тихого океана. Специальными поисковыми батальонами Западного военного округа в текущем году найдены останки 664 бойцов и командиров Красной Армии", - отметил глава ведомства.

Он также сообщил, что продолжается поиск неизвестных героев Великой Отечественной войны, установлено 17380 бойцов и командиров, которые отличились в боях, но не получили государственные награды.