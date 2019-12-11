Шойгу предложил курсантам из соседних с Россией стран присоединиться к армейскому КВН

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил участникам армейского КВН принять участие в игре курсантов из стран ближнего зарубежья, в том числе из Прибалтики и с Украины.

Финал армейского КВН прошел 11 декабря в Центральном театре Российской армии. На сцене сразились семь команд из пяти высших военных учебных заведений России, команда курсантов Военного института Сухопутных войск Министерства обороны Казахстана и сборная курсантов военных вузов Узбекистана.

"Я сегодня хотел бы предложить капитанам команд сделать одно, на мой взгляд важное, нужное дело, чтобы на этой сцене на будущий год стояло гораздо больше тех, кто являются нашими друзьями, соседями, нашими братьями по Советскому Союзу", - сказал Шойгу.

"Если капитаны команд сегодня на этой сцене подпишут перчатки и отправят их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины... ", - предложил министр. Зал встретил идею бурными аплодисментами. "Не будем забывать Прибалтику", - продолжил министр.

Он процитировал строки из песни Владимира Высоцкого: "А там - на четверть бывший наш народ" про Израиль и предложил также пригласить курсантов этой страны. "Потому что там, действительно, очень много наших замечательных ребят, которые могли бы украсить такие праздники", - объяснил глава военного ведомства.

По мнению министра, совместная игра в КВН приведет к появлению новых друзей и знакомых. "Поэтому, если вы это сделаете, на мой взгляд, они не смогут отказать вам. Ну, а если смогут, тогда придется нам включаться", - пошутил Шойгу. Он пообещал предложить эту идею своим коллегам-министрам.

В завершении игры глава военного ведомства традиционно наградил лучших, на его взгляд, игроков. Часы министра достались Александру Рязанцеву из команды Top Secret из Краснодара, а фуражка министра - Саяту Сарсенбеку из команды Казахстана.