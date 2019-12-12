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"Техмаш" планирует поставить войскам первую партию огнеметных систем ТОС-2 ко Дню Победы

Гендиректор концерна Владимир Лепин уточнил, что решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первая партия новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2, ранее известных как "Тосочка", поступит в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Владимир Лепин.

Ранее, в ноябре, начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет показана на параде на Красной площади.

"Первую партию новых огнеметных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку. Решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации", - подтвердил Лепин сроки поставки системы в войска.

Он уточнил, что государственные испытания ТОС-2 "проходят в соответствии с утвержденным планом". О том, что система вышла на этап госиспытаний гендиректор концерна сообщил в июне на форуме "Армия-2019".

ТОС-2 (опытно-конструкторская работа "Тосочка") - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на платформе колесного шасси.

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