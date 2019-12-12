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Александр Колмаков переизбран председателем ДОСААФ России

Участники V отчетно-выборного съезда общества проголосовали за кандидатуру единогласно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) Александр Колмаков переизбран на эту должность на следующий пятилетний срок на V отчетно-выборном съезде общества.

"Имею поручение министра обороны в соответствии с уставом ДОСААФ внести на ваше рассмотрение кандидатуру председателя. <...> Министр обороны уполномочил меня довести его решение и представить кандидатуру Александра Колмакова на новый срок", - сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Он напомнил, что в декабре истекает пятилетний срок полномочий Колмакова. Первый замминистра подчеркнул, что ДОСААФ находился пять лет назад "в не самой простой ситуации". "И сегодня мы не можем говорить о экономическом или военно-патриотическом взлете, но очевидно, что движение выбрало правильные направления развития", - отметил Цаликов, добавив, что министр обороны Сергей Шойгу надеется, что следующий пятилетний цикл работы общества будет гораздо эффективнее.

Участники съезда проголосовали за кандидатуру единогласно.

Переизбранный председатель поблагодарил за доверие и заверил, что все поставленные перед ДОСААФ задачи будут успешно решены, а сам он сделает все возможное для процветания организации.

Колмаков возглавил ДОСААФ России в 2014 году. Ранее он являлся командующим Воздушно-десантными войсками (2003-2007 годы) и первым заместителем министра обороны Российской Федерации (2007-2010 годы).

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Россия
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