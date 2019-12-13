Большой десантный корабль "Петр Моргунов" начал ходовые испытания на Балтике

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), начал заводские ходовые испытания. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"13 декабря БДК "Петр Моргунов" вышел в Балтийское море и начал выполнение программы заводских ходовых испытаний. По согласованию с заказчиком заводские ходовые будут совмещены с государственными испытаниями", - рассказал он.

Испытания пройдут на полигонах Балтийского моря. Проверку работы всех систем и механизмов корабля проведут экипаж корабля и заводская сдаточная команда.

"По завершении испытаний и после проведения ревизии корабля "Петр Моргунов" будет передан заказчику. Планируется, что это состоится в первом квартале 2020 года", - отметил Михайлов.

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду - в мае 2018 года. Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".