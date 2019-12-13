{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" начал ходовые испытания на Балтике

Проверять работу всех систем и механизмов корабля будут экипаж и заводская сдаточная команда

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), начал заводские ходовые испытания. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"13 декабря БДК "Петр Моргунов" вышел в Балтийское море и начал выполнение программы заводских ходовых испытаний. По согласованию с заказчиком заводские ходовые будут совмещены с государственными испытаниями", - рассказал он.

Испытания пройдут на полигонах Балтийского моря. Проверку работы всех систем и механизмов корабля проведут экипаж корабля и заводская сдаточная команда.

"По завершении испытаний и после проведения ревизии корабля "Петр Моргунов" будет передан заказчику. Планируется, что это состоится в первом квартале 2020 года", - отметил Михайлов.

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду - в мае 2018 года. Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
В Ростехе заявили о нелегальном копировании российского оружия за рубежом более 500 раз
В госкорпорации также подчеркнули, что невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС