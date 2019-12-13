{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростехе заявили о нелегальном копировании российского оружия за рубежом более 500 раз

В госкорпорации также подчеркнули, что невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники выявлено за последние 17 лет. Об этом сообщил руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех" Евгений Ливадный.

"Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет [зафиксировано] более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" - все это копируется", - сказал он.

Ливадный отметил, что за рубежом работают группы российских специалистов, которые выявляют такие эпизоды незаконного копирования. Однако, добавил представитель госкорпорации, когда инциденты фиксируются, невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику.

"Если мы посмотрим на иностранных заказчиков, таких как Raytheon, BAE Systems, мы увидим, что ведущие корпорации имеют до 5 тыс. патентов за рубежом <...> Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы. У нас ни у Минобороны нет зарегистрированных за рубежом патентов, ни у предприятий ОПК", - отметил Ливадный.

В октябре "Рособоронэкспорт" сообщил о создании консультационной группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами. В ее состав, в частности, вошли представители Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, Ростеха и Росатома.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" начал ходовые испытания на Балтике
Проверять работу всех систем и механизмов корабля будут экипаж и заводская сдаточная команда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС