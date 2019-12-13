В Ростехе заявили о нелегальном копировании российского оружия за рубежом более 500 раз

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники выявлено за последние 17 лет. Об этом сообщил руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех" Евгений Ливадный.

"Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет [зафиксировано] более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" - все это копируется", - сказал он.

Ливадный отметил, что за рубежом работают группы российских специалистов, которые выявляют такие эпизоды незаконного копирования. Однако, добавил представитель госкорпорации, когда инциденты фиксируются, невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику.

"Если мы посмотрим на иностранных заказчиков, таких как Raytheon, BAE Systems, мы увидим, что ведущие корпорации имеют до 5 тыс. патентов за рубежом <...> Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы. У нас ни у Минобороны нет зарегистрированных за рубежом патентов, ни у предприятий ОПК", - отметил Ливадный.

В октябре "Рособоронэкспорт" сообщил о создании консультационной группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами. В ее состав, в частности, вошли представители Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, Ростеха и Росатома.