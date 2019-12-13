{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все преподаватели Военно-воздушной академии ВВС в течение пяти лет получат ученые степени

Сейчас в вузе ученые звания имеют 72% преподавательского состава

ВОРОНЕЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство Военно-воздушной академии ВВС академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина планирует, что все преподаватели вуза в течение пяти лет получат ученые степени или звания. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник академии Геннадий Зибров.

"В этом году у нас защитилось шесть докторов наук и 72 кандидата [наук]. Помимо этого, еще более 30 сотрудников получили ученое звание доцент. То есть, более 100 ученых у нас прирост только за 2019 год. Безусловно, это дает нам очень позитивную динамику, и мы понимаем, что если такими темпами мы дальше будем идти, то в ближайшие пять лет численность преподавательского состава, имеющего ученую степень или звание, будет близка к 100%", - сказал Зибров.

Он добавил, что большинство получивших ученую степень младше 35 лет. "У нас есть доктора наук в возрасте 32-34 года, то есть они кандидатами стали значительно раньше - в 27 лет и так далее. И лишь 10% кандидатов и докторов наук, которые в возрасте от 40 до 50 лет", - добавил он.

По его словам, в вузе 72% преподавательского состава имеют ученые звания. "У нас работают 172 доктора наук, более 1200 кандидатов наук, 676 доцентов, это очень хороший потенциал, который положительно влияет на качество подготовки выпускников <…> За пять лет мы подготовили и защитили 250 докторов и кандидатов наук - в среднем, 50 человек в год", - сказал он.

Об академии

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже путем объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из Монина под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.

Это один из самых крупных вузов в Минобороны РФ, он включает НИИ радиоэлектронной борьбы, два филиала - в Челябинске и Сызрани Самарской области. В состав академии входит 21 факультет, работают восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям, а также 26 военно-научных школ, из них 22 в Воронеже. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11-х классов.

Реклама на ТАСС
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
В госкорпорации подчеркнули, что невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС