{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские и индийские военные на учениях в Индии отработали спасение заложников

Первыми на штурм пошли индийские военные

БАБИНА /Индия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российские и индийские военные отработали на учениях "Индра-2019" спасение заложников в населенном пункте, захваченном условными террористами. Операция началась в пятницу вечером и закончилась с приближением темноты на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш, где проходит сухопутная фаза маневров.

"У нас несколько различается тактика таких операций, индийцы действуют группами, эти группы заходят в захваченный населенный пункт. У нас другая тактика, мы сначала блокируем населенный пункт, наносим огневое поражение, после чего к делу приступает пехота", - рассказал в беседе с ТАСС российский участник учений.

Сначала на штурм пошли индийские военные - к специально выстроенной для таких целей на полигоне индийской деревне выдвинулись танки, а также БМП. Как объяснили ТАСС индийские военные, их главная цель - отвлечь внимание "террористов". Тем временем в деревню с другой стороны, скрываясь в кустах и за деревьями, выдвинулась группа спецназовцев, которые вбежали в населенный пункт и вступили в столкновение с "террористами". На помощь спецназовцам подошли штурмовые группы. "Боевики" были уничтожены.

Затем на штурм пошли россияне, несколько танков окружили "деревню" и после условного обстрела к захваченным террористами строениям под прикрытием БМП ворвались внутрь. Все завершилось довольно быстро.

Как сказал по завершении штурма один из российских офицеров, этим и важны такие международные маневры - стороны обмениваются опытом, показывают, какие практические приемы используют в той или иной операции. "Мы проведем потом тщательный анализ действия обеих сторон и, возможно, присмотрим что-нибудь для себя", - добавил он.

Учения "Индра-2019" продлятся 10 дней. Официальная церемония открытия состоялась в среду. Как сообщили ТАСС в пресс-центре "Индры", на полигон Бабина прибыли около 300 российских военных и примерно столько же индийских. Также начались военно-морская и военно-воздушная фазы учений. Всего в Индию прибыли более 700 российских военнослужащих.

Теги
ИндияРоссия
Реклама на ТАСС
Все преподаватели Военно-воздушной академии ВВС в течение пяти лет получат ученые степени
Сейчас в вузе ученые звания имеют 72% преподавательского состава
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС