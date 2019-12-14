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Силы радиотехнических войск отразили на учениях "массированный воздушный удар" по Москве

В тренировке были задействованы расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М", радиолокационной станции (РЛС) "Подлет", а также командного пункта радиотехнического батальона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили свыше 50 сложных воздушных целей в ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности противовоздушной обороны", - сообщили в ВКС.

В частности, в тренировке приняли участие расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М", радиолокационной станции (РЛС) "Подлет", а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление.

"Одновременно в зоне ответственности подразделений РТВ было более 50 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей", - подчеркнули в ВКС. Там пояснили, что личный состав обнаружил низколетящие, высокоскоростные, аэродинамические, баллистические цели с использованием аппаратуры, имитирующие весь спектр указанных целей. Особое внимание расчеты уделили борьбе с малоразмерными целями, имитирующими беспилотники.

После обнаружения целей данные о них в режиме реального времени поступали на пункты управления зенитно-ракетными комплексами для последующего поражения. Помимо обнаружения и целеуказания, расчеты радиотехнических комплексов отработали свертывание, выход на запасные позиции и развертывание для дальнейшего боевого дежурства в новом позиционном районе.

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