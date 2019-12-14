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Новая техника ВС РФ
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"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"

Новейшая управляемая авиационная ракета заменит неуправляемую авиационную ракету С-13

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета "Монолит" калибра 122 мм, разрабатываемая концерном "Техмаш" (входит в Ростех) на замену неуправляемой авиационной ракете (НАР) С-13, готова к проведению государственных испытаний. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний", - сказал Лепин, отвечая на вопрос о ходе работ над ракетой "Монолит".

"Монолит" - новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета в калибре 122 мм. Является продолжением работ по ракете "Бронебойщик" (согласно данным открытых источников, этот боеприпас должен сменить ракету С-8 калибра 80 мм).

Носителями новой ракеты станут все самолеты и вертолеты, которые могут применять неуправляемую ракету С-13, потребуется лишь доработать системы управления оружием конкретного носителя, так как новая ракета будет управляемой.

Как сообщил в мае ТАСС заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин, работа над ракетой начиналась в инициативном порядке. В мае разработка находилась на этапе согласования технических требований с Минобороны РФ.

Ранее Лепин сообщал, что ракета "Монолит" будет стоить не дороже предшественницы - ракеты С-13. Неуправляемая авиационная ракета С-13 калибра 122 миллиметров была разработана в 1970-е годы, в дальнейшем создавались ее модификации с другими боевыми частями.

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