Более 33 тыс. военных получили служебное жилье в 2019 году

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 33 тыс. военнослужащих было обеспечено служебным жильем в 2019 году. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"В 2019 году темпы обеспечения не снижаются, еженедельно служебное жилье получают около 700 военнослужащих. На сегодняшний день с начала текущего года уже обеспечено служебным жильем более 33 тыс. военнослужащих", - сказал Иванов.

По его словам, формированию фонда служебного жилья в последние годы уделяется особое внимание. Замминистра подчеркнул, что Минобороны России наращивает свои фонды также за счет вновь вводимого жилья.

В субботу Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков вручили ключи от новых квартир более 100 семьям военных в Казани.